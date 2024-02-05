Turgutluspor kötü gidişat durmuyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor art arda aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından uzaklaşmaya başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor kötü gidişat durmuyor
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05 Şubat 2024 16:30
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Turgutluspor, Elazığspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılınca ikinci sıradaki yerinden oldu.

Sıralamadaki yerini bu hafta ağırlayacağı Karşıyaka'ya kaptıran kırmızı-siyahlılar, kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Grupta 33 puanla üçüncü olan Turgutluspor'da devre arasında Sportif Direktör Sadullah Erarslan'la anlaşmazlığa düşerek istifa eden teknik direktör Ramazan Çelik ardından Başkan Gökhan Akın'la görüşüp takımda kalmıştı.

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