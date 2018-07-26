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Turgutluspor - Karşıyaka maçında olay

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor'un yeni sezon öncesi 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'yı konuk ettiği hazırlık maçında olay çıktı.

Kaynak: DHA
Turgutluspor - Karşıyaka maçında olay
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26 Temmuz 2018 11:58
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Turgutluspor'un yeni sezon öncesi 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'yı konuk ettiği hazırlık maçında iki takım taraftarları birbirine girdi.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Turgutluspor 2-1 kazanırken, devre arasında ortalık karıştı. Turgutlusporluların arasında yer alan Manisaspor taraftarları ile Karşıyaka taraftarı arasında yaşanan atışmalar nedeniyle tansiyon yükseldi.

Karşılıklı küfürler sonrası taraftarlar sahaya inerek birbirlerine saldırdı. Polis olayları güçlükle yatıştırırken, ortaya futbola yakışmayan görüntüler çıktı. Kavga sonrası maçın ikinci yarısı oynandı. Turgutluspor'un gollerini Çağrı ve Fatih Çakır atarken, Karşıyaka'nın tek golü Harun'dan geldi.

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