Turgutluspor: "Hatamızdan ders çıkaracağız"

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik berabere kaldıkları Amasyaspor FK maçından sonra açıklama yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor: 'Hatamızdan ders çıkaracağız'
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27 Kasım 2023 16:41
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptıran Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi

Maçın ilk yarısında kontrollü oynamayı tercih ettiklerini, ikinci devrede kendi oyunlarını sahaya yansıtıp öne geçtiklerini ifade eden teknik patron Çelik, "Golden sonra oyunu yönlendiren, özgüveni yüksek, topa sahip olan bir takım görüntüsü verdik. Maçı 2-0'a getirecek çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Son 10 dakikada aşırı rüzgar ve yağışla futbol oynamak zorlaştı. Maalesef duran toptan şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. Uzun soluklu ligde her puan çok değerli. Takım olarak ortaya koyulan performanstan memnunum, fakat çok daha fazlasını yapmalıyız. Hemen derslerimizi alıp yeni haftaya başlayacağız" dedi.

 

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