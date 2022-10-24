Turgutluspor gurbette zincir kırdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Turgutluspor, dış sahadaki ilk galibiyetini aldı. Daha önce gurbette çıktığı 3 karşılaşmada Karaman FK ve Iğdır FK'ya yenilip, Darıca Gençlerbirliği ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, bu kez kazanmayı bildi. Play-Off potasının 1 puan ve 1 basamak gerisinde 7'nci sırada yer alan 13 puanlı Turgutluspor, pazar günü evinde 18 puanlı zirve takipçisi Alanya Kestelspor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı ve taraftarının önünde 4'te 4 yapmayı hedefliyor.