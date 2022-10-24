Turgutluspor gurbette zincir kırdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenen Turgutluspor, dış sahadaki ilk galibiyetine ulaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor gurbette zincir kırdı
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24 Ekim 2022 17:29
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Turgutluspor, dış sahadaki ilk galibiyetini aldı. Daha önce gurbette çıktığı 3 karşılaşmada Karaman FK ve Iğdır FK'ya yenilip, Darıca Gençlerbirliği ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, bu kez kazanmayı bildi. Play-Off potasının 1 puan ve 1 basamak gerisinde 7'nci sırada yer alan 13 puanlı Turgutluspor, pazar günü evinde 18 puanlı zirve takipçisi Alanya Kestelspor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı ve taraftarının önünde 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
 
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