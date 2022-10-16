Turgutluspor evinde doludizgin

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, bu sezon iç sahada çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Turgutluspor evinde doludizgin
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16 Ekim 2022 15:16
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde 23 Elazığ FK'yı 4-1 mağlup eden Turgutluspor, iç sahada çıktığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı.

Taraftarı önünde daha önce Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 3-2, Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Elazığ ekibini de 4-1 yenerek evinde puan kaybı yaşamadı. Kendi sahasında 10 gol atan Turgutluspor, kalesinde 3 gol gördü.

Deplasmanda çıktığı 3 müsabakadan 1 puan çıkaran Turgutlu temsilcisi, önümüzdeki hafta Kahramanmaraş'ta ilk dış saha zaferini almaya çalışacak.
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