Turgutluspor emin adımlarla ilerliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka galibiyetiyle ilk 4 haftayı 9 puanla namağlup lider geçen Turgutluspor'da Sportif Direktör Sadullah Erarslan, yaptıkları planlama ile yollarına devam ettiklerini söyledi.



Takımın eski futbolcularından da olan Erarslan, "Sezon öncesi yaptığımız planlama ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önceliğimiz teknik heyetiyle ve yönetimiyle uyumlu bir çalışma ortamı kurmaktı. Bizim yönetim anlayışımızda herkesin görev tanımı var. Planlama bunun üzerine yapıldı. Herkes bir birinin görevine saygı duyuyor. Hocamızın raporu doğrultusunda karakterli ve başarıya aç oyuncu grubundan bir takım kurduk" dedi.



"TURGUTLUSPOR AİLESİ OLARAK BU SEZON ÇOK İYİ KENETLENDİK"



Başarının asıl sırrının aile olmaktan geçtiğini belirten Erarslan, "Nitekim ligin 4 haftalık periyodunda bunu gördük. Aldığımız sonuçların yanında maçlarda ortaya koyduğumuz futbol tüm kamuoyu tarafından taktir topluyor. Turgutluspor ailesi olarak bu sezon çok iyi kenetlendik. Sadece sahada oynayan futbolcusuyla, kenardaki teknik heyetiyle, yönetim kuruluyla, çalışan personeliyle değil taraftarıyla birlikte şehir olarak tek yürek olduk. Bu bize hem güç veriyor hem de bizi başarıya götürecek en büyük unsur. Aslında başarımızın asıl sırrı aile olmaktan geçiyor ve biz bunu başardık. Gerek saha içinde gerekse saha dışında bir aile gibi hareket ediyoruz" diye konuştu.



