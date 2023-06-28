Turgutluspor'da Zeki ve Levent takımda kaldı

TFF 3.Lig ekiplerinden Turgutluspor, Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor'da Zeki ve Levent takımda kaldı
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28 Haziran 2023 16:08
TFF 3. Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da  iç transferde orta saha  Zeki Sinanoğlu ve kanat  Levent Aktuğ takımda kaldı.

İki futbolcuya tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Gökhan Akın, "Yeni sezon öncesi önceliğimizi iç transfere verdik. Tecrübelerine inandığımız ve güvendiğimiz orta saha oyuncumuz Zeki Sinanoğlu ve kanat oyuncumuz Levent Aktuğ ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun. Zeki ve Levent yeni sezonda takım içinde hem ağabeylik yapacaklar hem de takımımızın başarısına katkıda bulanacaklar. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 


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