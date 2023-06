Turgutluspor'da yeni başkan güven verdi

Spor Toto 3. Lig'deki Manisa temsilcisi Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, "Turgutlu şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" dedi.



Kulüpte başkanlığı kongrede devralan Akın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takviyeler yaparak güçlü bir takım kuracaklarını bildirdi. Şehrin önemli markası olan takımın başkanlığını yaptığı için gurur duyduğunu belirten Başkan Gökhan Akın, "Yönetimiyle, teknik ekibiyle, sporcusuyla Turgutlu şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız, sonunda da inşallah güzel günleri şehir olarak yaşayacağız. Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten oyuncularımız ile helalleşip yollarımızı ayırdık. İç transferde de görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.



"KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ"



"Teknik Direktör konusunda da görüştüğümüz isimler var" diyen Akın, "Kısa sürede görüştüğümüz teknik direktörümüz ile anlaşıp açıklamamızı yapacağız ve hocamızın raporu doğrultusunda kadromuza takviyeler yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. İnşallah transferde de aramıza değerli arkadaşlarımızı katarak, yeni sezona güçlü ve hedefine odaklanmış bir kadro ile gireceğiz. Transfer edeceğimiz oyuncuyu her şeyiyle araştıracak ekip kuruyoruz. Yeni sezonda tek hedefimiz tribünlerimizdeki taraftarımız ile yeni zaferler kutlamak, alkışlanacak bir takım kurabilmek. Bir parantezde Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a açmak istiyorum. Sağ olsun geldiğimiz günden itibaren bizlere büyük destek veriyor. Gerek tesislerimiz gerekse sahalarımızın bakımı konusunda ne zaman bir isteğimiz olsa durumu anında çözüyor. Kendisine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.





