Turgutluspor'da ayrılık açıklandı

Spor Toto 3. Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren ve yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Okan Erdik yuvadan uçtu.



Altyapısından yetiştiği kırmızı-siyahlı formayla 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda 58 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu 3 gole imza attı. Orta sahada görev yapan Okan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapısından yetiştiğim, ilk çıktığım maçtan son çıktığım maça kadar armanın ve formanın ağırlığını bilerek oynadığım Turgutluspor'dan ayrılıyorum. Acı, tatlı bütün zamanımda yanımda olan, emeklerini esirgemeyen başta hocalarım ve kulüp çalışanlarımız hakkınızı helal edin. Yeriniz hep bende ayrı olacak" dedi.



Okan'ın yeni sezon için Amasyaspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.



