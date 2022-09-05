TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı.
FARKLI YENİLGİ ALDILAR
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle farklı yenilgiye engel olamayan kırmızı-siyahlılar, kendisini son sırada buldu.
EMİRHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Turgutlu ekibinde 73'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Emirhan, iç sahada oynanacak Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.
FARKLI YENİLGİ ALDILAR
İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle farklı yenilgiye engel olamayan kırmızı-siyahlılar, kendisini son sırada buldu.
EMİRHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Turgutlu ekibinde 73'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Emirhan, iç sahada oynanacak Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.
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