Turgutluspor birlik olacak

Lider Efeler 09 SFK'nın 1 puan gerisinde üçüncü sırada kendisine yer bulan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, açıklama yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor birlik olacak
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08 Kasım 2023 13:56
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta Hacettepe 1945'i evinde yenerek lider Efeler 09 SFK'nın 1 puan gerisinde üçüncü sırada kendisine yer bulan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, kenetlenme çağrısı yaptı.

Genç teknik adam, "Takımımız yeni kurulmuş ve yüzde 85 oranında birbirleri ile ilk kez oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Buna rağmen sezon başından bu yana çok iyi bir grup haline geldik. Hem futbol olarak hem de takım olma duygusunu çabuk yakaladık. Beklentileri biliyoruz. Fakat bizi başarıya götürecek olan şey, olumsuz durumlarda göstereceğimiz net duruş olacaktır" dedi.

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