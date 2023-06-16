Turgutluspor altyapısı Gülay'a emanet

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Turgutluspor'da altyapı sorumlusu ve gençlik gelişim direktörlüğüne Eray Gülay getirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor altyapısı Gülay'a emanet
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16 Haziran 2023 16:30
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, altyapı sorumlusu ve gençlik gelişim direktörlüğü görevini Eray Gülay'a teslim etti.

Gülay, Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın katıldığı törenle resmi sözleşemeye imza atarak göreve başladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Gökhan Akın, "Altyapımız bizim geleceğimiz için çok önemli. Tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Eray Gülay hocamızı altyapımızın başına gençlik gelişim direktörü olarak getirdik. Başarılı olacağına ve altyapımızdan yeni yıldızları Türk futboluna armağan edeceğine inancımız tam. Anlaşma hem Eray Gülay hocamız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
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