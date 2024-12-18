Turgutlu'da 9 isim gitti

Ligde zor günler geçiren Turgutluspor'da 9 oyuncu takımdan ayrılırken, ekip ara transferde kadrosunu yenileyip yeni stadıyla ikinci yarıya umutla bakacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turgutlu'da 9 isim gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 15:22
Son güncelleme 18 Aralık 2024 15:27
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 maçta 7 puanla amatör lige düşme hattında tamamlayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'te takımdan şimdiye kadar 9 oyuncu resmen ayrıldı.
 Kırmızı-siyahlılarda sezon başında apar topar kurulan kadrodan henüz ilk yarı bitmeden Nuh Aşkın, Gökhan Bulut, Onur Küçük, Serhat Yeşilördek, Yasin Güvenoğlu, Oğuzhan Turan, Ahmet Köyünü, Ahmet Taha Dağbaşı ve Mert İsmet Aşıcı sözleşmelerini feshetti.

Sezon başında şirketleşip Turgutluspor olan adını değiştiren Ege'nin köklü kulübü, ara transferde kadrosunu yenileyerek profesyonel lige tutunmaya çalışacak. Turgutlu ekibi ikinci yarıda 11 yıldır yapımını beklediği yeni stadına da kavuşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery