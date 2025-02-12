Turgutlu 1984'ten transferde son gün bombaları

Turgutlu, ara transferin son gününde Kepez FK'dan tecrübeli golcü Üstün Bilgi ve sol bek Ferdi Konak, 1923 Mustafakemalpaşa'dan sağ bek Soydan Yücel ve stoper Erdinç Çepoğlu, Kahramanmaraşspor'dan sağ kanat Bünyamin Yavaşoğlu, Osmaniyespor'dan kaleci Tolgahan Acar, Silifke Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu, İzmir Çoruhlu FK'dan ofansif orta saha Umut Sözen ile Serik Belediyespor'dan orta saha Samet Çolak ile sözleşme imzaladı.



Kırmızı-siyahlılar 10 oyuncunun da lisansını çıkarttı. Geçen sezondan Teknik Direktör Ramazan Çelik ve 10 futbolcunun alacakları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldıran Turgutlu ekibi, yenilenen kadrosuyla pazar günü Play-Off potasındaki Ağrı 1970 deplasmanında terleyecek. Turgutlu, yıllardır tamamlanmasını beklediği yeni stadına da sezonun ikinci yarısında kavuşmuştu.



