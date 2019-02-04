  •  
    Vagner Love'den Beşiktaş için olay sözler!
  •  
    G.Saray'da Terim'i haklı çıkartan transfer kararı
  •  
    "Kante ile anlaşmıştım bana Ozan'ı aldırdılar"
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    Formanın sahibi Moses; F.Bahçe'de üç değişiklik

Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in unutulmaz futbol adamı ve teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA
Turgut Uçar son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 18:02
Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve dün hayatını kaybeden 55 yaşındaki Turgut Uçar için Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Uçar'ın eşi Umay, çocukları Ege ve Derin, Uçar'ın yakınları, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yanı sıra futbol dünyasından bir çok isim katıldı.

Tabutunun üzerine Altay forması ile Karşıyaka ve Trabzonspor bayrakları konulan Turgut Uçar'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için