Turgay Demir: 'Van Bronckhorst, Beşiktaş'ı kar gibi eritiyor'

"Beşiktaş, yürüyen bir Galatasaray'dan iki gol yiyerek derbiden puansız ayrıldıysa bunun en büyük sorumlusu inatçı, hayalperest Giovanni Van Brocnkhorst'tur… Sezon başından bu yana, özel maçlar ve Avrupa arenası dahil, iki kanatta, Muçi, Semih,

Rashica, Bahtiyar hatta

'yı denemesine rağmen, bu kanatların en önemli oyuncusu Can Keleş'i bir kez olsun kadroya koymayan Giovanni, Beşiktaş'ı güneş altındaki kar gibi eritiyor ve eritecek."



"TEDBİR ALINACAK OYUNCU OSIMHEN"



"Galatasaray'da tedbir alınacak tek oyuncu Osimhen, diğerleri haftalardır söğüt gölgesinde gibi rahatlar, belki de güçsüzler... Osimhen de çok güçlü değil ama kalitesi belli, ceza sahası içinde topla buluşursa golünü atar."



"GIO AKLIN YOLUNU TAKİP ETMEDİ"





"Hal böyleyken Udokhai bu oyuncuyla birebir oynasa yeterliydi...Bir de sol kanada Can, sağa da Muçi ya da Onur'u, koymuş olsa olay biterdi.

Gio yine aklın yolunu takip etmedi ve Semih' sol kanatta harcarken, sağ kanatta da etkisiz eleman Joe'yu tuttu uzun süre... Muçi'yi aldığında iş işten geçmişti… Öte yandan genel olarak derbide beklentilerimin altında bir futbol vardı. Beşiktaş adına Rafa Silva oyunu güzelleştirmek için tüm yeteneklerini kullanırken etrafında kendisine eşlik edecek kimseyi bulamadı…"