Turgay Demir: 'Ne yaptýn sen Þenol hoca?'

Spor yazarlarýndan Turgay Demir, Milli Takýmýmýzýn Galler'e 2-0 yenildiði mücadeleyi köþesinde deðerlendirdi. Yazýnýn tamamýný Fotomaç gazetesini satýn alarak okuyabilirsiniz.



Ýþte Demir'in yorumu...

Kadroda yine Ozan ve Okay var, sanki Ýtalya karþýsýnda çok iyi þeyler yaptýlar da… Kenan Karaman ona keza! Bu çocukta bizim göremediðimiz ne var Þenol Güneþ bir söylese de öðrensek… Elimizde Orkun, Dorukhan, Taylan, Abdülkadir, Halil, Yusuf, Kerem baþta bir çok vasýflý seçenek varken böyle üç pas yapamayan kadrolar oluþturmak ayrý bir beceri ister.



Muhtemelen kadro tahtaya yazýldýðý anda özellikle Hakan Çalhanoðlu, "Eyvah yandýk" diyordur… Etrafý o kadar yanlýþ isimlerle donatýlýyor ki, Hakan deðil Messi olsa sýradanlaþýr.



Galler'in eti-budu belli… Her iki kanada iyi top kullanan oyuncular koyarsýn; en azýndan Burak'ýn arkasýnda Hakan'la birlikte saðlam üçlü olur, top yapýlýr, rakip ceza sahasý önünde etkili oyunlar üretilir… Þenol Güneþ iyidir, hoþtur ancak kafasý karýþtýðý zaman bir adeta önyargýlarýna esir oluyor. Güneþ durduk güpegündüz batýyor deyim yerindeyse! Dün yine ilk 45 dakika çöpe gitti. Kenan Karaman'a tam 75 dakika sabretmek nasýl bir þeydir!? Önde etkisiz kalýyorsun ilk yapacaðýn iþ Halil Derviþoðlu'nu 46'da sahaya atmak ama nerde!



Kusura bakma da ne yaptýn sen Þenol hoca, yýktýn perdeyi eyledin viran…



