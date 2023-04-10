Turgay Demir: 'Nathan Redmond, Premier Lig havası estiriyor'

Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.



İşte Demir'in yazısı;



"Beşiktaş oyuna iştahlı başladı. Şenol hoca Redmond, Aboubakar, Ghezzal ve Cenk Tosun'dan hiç birine kıyamayınca sisteminden taviz vermek pahasına Mahşerin dört atlısını sahaya sürdü. Giresunspor deyip geçmeyin, iyi mücadele ediyorlar, Bajic gibi de etkili bir golcüleri var. İlk yarıda Beşiktaş'la kora kor çarpıştılar. Kartal'ın orta sahasında özellikle Salih kusursuz fırtına gibi eserken (haftalardır böyle) Hadziahmedovic pek ayak uyduramadı. Cenk Tosun sakatlanınca Güneş, Gedson'u sahaya atıp 4-2-3-1'e döndü ve orta saha rakibe kapanmış oldu! Güneş Sistemi'nde Beşiktaş'ın çabuk ve bolca pas yaptığını hep söyledik, Şenol hoca bunu seviyor; seri paslaşmalar! Ya çok çabuk ve etkili pas yapacaksın ya da sıkça oyunun yönünü değiştireceksin; seni iyi bir duruşla bekleyen rakibin dengesini bozmanın en kestirme yolları bunlardır. Güneş Sistemi de bu felsefe üzerine kurulu.



"PREMIER LİG HAVASI ESTİRİYOR"



Aboubakar biri penaltıdan iki gol attı ama kaleci Ferhat'ın ayakla çeldiği bir pozisyon var ki, Kamerunlu oyuncu resmen resital yapmıştı. O gol olmalıydı! Güzel gol deyince akıllara Redmond geliyor artık, bu kez sol çaprazdan girdi, iki kişi arasından sıyrıldı ve en uzak köşeye bıraktı meşin yuvarlağı. İngiliz oyuncu resmen Premier Lig havası estiriyor. Aman nazar değmesin. Maxim, Ghezzal, Aboubakar ve Redmond dörtlüsünü birlikte izlemek ayrı bir keyif olacak buna eminim ancak henüz böyle bir şansımız olmadı. Umalım ki yakında dört ustayı aynı anda sahada görürüz. Diyeceksiniz ki, Tosun ne olacak? Tosun Paşa başımızın tacı o ayrı ama bahsettiğim dörtlü pas manyağı yapar herkesi."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ