Turgay Demir'den Karaveli eleştirisi: Başaramadı

Fotomaç gazetesi yazarı Turgay Demir, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve yeni transferlerle ilgili eleştiride bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Turgay Demir'den Karaveli eleştirisi: Başaramadı
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22 Mart 2022 12:18
Turgay Demir, Fotomaç gazetesindeki yazısında Beşiktaş'ın bu sezonki transferleri ve teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili eleştirilerde bulundu.

İşte Turgay Demir'in yazısının bir bölümü;

"ÖNDER HOCA BAŞARAMADI"

"Manzara hiç hoş değil. Takım hedefsiz kalmış, alt yapıdan gelen Önder hoca yeni sezona gençleri hazırlaması beklenirken Necip, Kenan Karaman gibi bir adım ileri gitmeleri mümkün olmayan oyunculara takılıp kalmış… N'Kouduo neredeyse sezon boyu sakatlıkla boğuşurken; Alex Teixeira, Batshuayi başta yeni transferlerin hiçbiri verimli olamamış."

"MAYIS'TA İLGİNÇ BİR KONGRE OLACAK"

"Dahası Mayıs'ta kongre var. Hiçbir yönetim kongreye bu şartlarda gitmek istemez doğrusu ama yapacak da bir şey yok. O nedenle Mayıs'ta çok ilginç bir kongre yaşanacak. Kimlerin aday olacağından çok projeler öne çıkacak, kim camiaya, sorunları çözeceğine dair umut verirse muhtemelen o kazanacaktır."

Yazarın yazısının tamamını gazetesinden okuyabilirsiniz.

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