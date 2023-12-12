Turgay Demir'den Beşiktaş yorumu: "Öfkeyle kalkan zararla oturur"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fotomaç yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadro dışı bırakılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Turgay Demir'den Beşiktaş yorumu: 'Öfkeyle kalkan zararla oturur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 12:49
Fotomaç yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadro dışı bırakılması ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Demir'in o değerlendirmesi...

"BEŞİKTAŞ ÖFKEYLE KALKTI, ZARARLA OTURACAK"

Kadro dışı bırakmak işin kolayına kaçmaktır. Bu oyuncular yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor, Onana ve Bailly hariç. Ne oldu da şimdi bu hale geldiler? Beşiktaş yıllık 12 milyon euro ödüyor bu futbolculara. Kadro dışı bırakmak, bütün dünyaya "Ben bunlardan kurtulmak istiyorum" demektir. Oyuncunun değerini sıfırlamaktır! İş sarpa sararsa FIFA'lık olmaktır. Eğer affedilmeyecek hatalar yaptılarsa bu hataları da açıklayacaksın kamuoyuna. Çözülebilecek bir sorun varken böyle bir karar alındıysa, her şekilde kaybeden Beşiktaş olur. Rosier, Aboubakar ve Ghezzal yarın ezeli rakiplere giderse; bugün alkışlayanlar o zaman ne yaparlar görürüz. Beşiktaş yönetimi öfkeyle kalkmıştır, zararla oturacağı aşikar.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery