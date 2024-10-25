Turgay Demir: 'Beşiktaş tarih yazdı'

"Uduokhai'nin aynı şekilde uçana, kaçana yetişip, tekmeye kafa uzatmasına… Emirhan'ın aklına, yüreğine, boyuna, posuna… Aynı şekilde Ersin'in mükemmel kurtarışlarına, kariyer maçı oynamasına, Mert'i hiç aratmamasına… Bu mahşerin dört atlısı dışında her yerin döküldü senin. Biraz Masuaku, biraz da Swensson vardı… Dakika 85'te Semih, Onur ve Al Musrati'yi sonra da Salih'i aldın ya, işte onu en başta yapmalıydın. Lyon'un tek zaafı durağan savunması, onların arasına Semih'i salmalıydın İmmobile'yi değil.. Diyorum ya, kime, ne anlatıyoruz… Beşiktaş dün tarih yazdı, en başta Gedson sonra Uduokhai, sonra Emirhan ve Semih ile yazıldı bu tarih… Giovanni Van Bronckhorst'un tüm hatalarına rağmen bu zafer kazanıldıysa kıymetini bilmeli. Bu üç puan gerçekten altın değerinde. Daha değerlisi gelirse anca derbide gelir."

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Lyon karşılaşmasını köşesinde yorumladı."Anadolu'nun kuytu bir köşesinde hangi temiz kalpli vatandaşımız dua etti de kabul oldu bilmiyorum ama o her kimse Allah ondan razı olsun!..Cherki, Lacazette, Matic, Fofana, hepsi okumuş çocuklar... Hem teknik, hem çabuklar.Bu basit gerçeği göremeyen bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Şimdi sorsan,Benim cevabım da muhtemelen şöyle olurdu: