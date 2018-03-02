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Turgay Çataloluk: ''Trabzonspor maçı çekişmeli ve zorlu olacak''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, Trabzonspor karşılaşması hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Turgay Çataloluk: ''Trabzonspor maçı çekişmeli ve zorlu olacak''
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02 Mart 2018 14:42
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçta galip gelerek, FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasına moralli gitmek istediklerini söyledi.

Çataloluk,  yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trabzon'da zorlu bir maça çıkacaklarını bildirdi.

Trabzonspor maçının kolay geçmeyeceğini dile getiren Çataloluk, "Özellikle antrenör değişikliği sonrasında performanslarını yükseltip, arka arkaya maçlar kazandılar. Çekişmeli ve zorlu bir maç olacaktır. Lige kazanarak dönmek istiyoruz. Haftaya çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yapacağımız Nanterre 92 maçı öncesinde moral bulmak amacındayız." ifadelerini kullandı.

Hazırlıkları tamamlayıp bugün Trabzon'a gideceklerini anlatan Çataloluk, "Beş gün içinde iki zorlu deplasman maçımız olacak. Verilen ara öncesinde takımımızın ritmi düşmüştü ama şimdi hem Süper Lig hem Şampiyonlar Ligi'ne yeni bir başlangıç yapmak üzere elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki Trabzonspor-Banvit müsabakası Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak.

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