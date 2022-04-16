Turgay Altay: 'Play-off'a gitmek istiyoruz'

Altınordu mağlubiyeti sonrası konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, galibiyeti nedeniyle rakibini tebrik etti.



Maçın başında basit bir gol yediklerini kaydeden Altay, "Geriye düştükten sonra oyunu çeviremedik. Yeterli değil ama en az 3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik, maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. O yüzden de çok üzgünüm. Çok önemli bir seri yakalamıştık. Bu serinin sonunda da play-off için umutlarımızı taze tutacaktık. Ben hiçbir zaman mazeret üreten bir teknik adam değilim. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, elimizden gelenin en iyisini yapıp, play-off'a gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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