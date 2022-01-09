Turgay Altay: 'Maçı hak etmedik'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda baskılı oynamalarına rağmen yaptıkları hatalarla müsabakayı kaybettiklerini belirtti.



Özellikle hücum bölgesinde ürettikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"Müsabakayı kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Futbol hatalar oyunu, maçın içindeki en küçük hatanızı rakipler değerlendiriyor. İlk yarıda net pozisyonlarımız var ve bunları değerlendirmek zorundasınız. Değerlendiremeyince rakibin oyun içindeki etkisi arıyor ve oyuna ortak oluyor. Bu safhada önemli olan oyununuzu kabul ettirmek. Bizim son 6 maçta lige tutunmamızı sağlayan en temel şey, oyunumuzu kabul ettirmek ve rakibe pozisyon vermemektir."





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