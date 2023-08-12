Turgay Altay: 'İlk haftada mağlubiyet acı verici''

Boluspor teknik direktörü Turgut Altay, Adanspor'a 2-0 kaybedilen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetin çok acı verici olduğunu ifade etti.



Bu mağlubiyeti hazmetmekte güçlük çektiğini belirten Altay, "Aslında son söyleyeceğimi ilk söyleyerek başlıyorum. İlk maç, kendi evimizde maçı kazanıp yolumuza devam etmek isterdik. İşin bu tarafını hazmetmesi zor." diye konuştu.



Altay, bu karşılaşmada, lige hazır olmayan 2 takımın mücadele ettiğini dile getirerek, "Fiziksel olarak rakibimiz de biz de lige hazır değiliz. Sayısal olarak antrenman eksikliği olan birçok oyuncu var. Bu durumda bir eşitlik söz konusu." ifadesini kullandı.



Boluspor olarak oyunun devam etmesi yönünde mücadele ettiklerini de sözlerine ekleyen Altay, şunları aktardı:



"Oynamamız içinde topun oyunda kalma süresinin artıyor olması gerekiyor. Fakat maçın genelinde de rakip kendi fiziksel gücünden dolayı çok fazla topun oyunda kalmasına izin vermedi. Hakemler de buna sağ olsun rakibin her pozisyonda diri kalmasına, dinlenmesine vesile oldular."



Altay, kendisinin Boluspor ile yeni bir oyun kültürü inşa etmeye çalıştığına da değinerek, şunları söyledi:



"Sonuçta ilk maçların telafisi var. Ben bir oyun inşa etmeye çalışıyorum. Bir oyun kültürü. Bunun içinde iyi şeyler de var. Ama yapmamız gereken şeyler de var. Bu oyun kültürünü inşa edip özellikle iç sahada çok dominant, agresif ve maç kazanma odaklı bir takım yaratacağız. Ben hem takıma hem de oyuncularıma güveniyorum. İlerleyen haftalarda maç kazandıkça, öz güvenli halimiz arttıkça, olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Ama bu maç gerçekten hazmetmesi zor bir maç olarak duruyor."



