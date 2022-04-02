Turgay Altay: 'Galibiyeti hak eden taraf bizdik'

Beypiliç Boluspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Manisa FK'da, teknik direktör Turgay Altay, 3 puan kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Bolu maçının önemli olduğunu belirten Altay, "İyi mücadele, kısmen oynanması gereken oyundu diyebilirim. Kendi oyun tarzımızın biraz dışında olmakla birlikte ihtiyacımızı karşıladık ve galip gelmesini bildik." dedi.



Altay, bundan sonraki ilk hedeflerinin Yılport Samsunspor karşısında da galip gelmek olduğunu ifade ederek, "Bu maçın anlamlı olması için de önümüzdeki Samsun maçını kazanıp, gitmek istediğimiz yere doğru gideceğiz. Devamında da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bizim için sezon yeniden başladı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.









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