Turgay Altay: 'Futbolda kazanan haklıdır'

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, maçın ardından basın toplantısında konuştu.



Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay da değerli bir maça çıktıklarını söyledi.



Ligde her takımın her puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Altay, "Özellikle de ihtiyacı olanların da kazanmaya başladığı haftalara girdik. Kocaelispor da bireysel oyuncu kalitesi kuvvetli, aynı zamanda da hoca değişikliğiyle hava yakalamış aynı zamanda da stadı ve atmosferiyle sert bir deplasman. Bunun da farkındaydık. Bu bilinçle sahaya çıktık." ifadesini kullandı.



Altay, skor olarak geriye düştükten sonra gerekli riskleri alıp oyunu rakip sahaya yıktıklarını aktararak, "2-3 pozisyon da bulduk. Oyunun çok durması, hakemin buna izin vermesi oyun ritmini tutturamadığımız için oyun üstünlüğünü geçiremedik. Kaybettik, üzgünüm açıkçası çünkü bu maçı kazansaydık play-off açısından değerli bir 3 puan olacaktı. Önümüzdeki rakiplerimizin kaybetmesiyle bizim açımızdan iyi sonuçlar olacağını düşünüyorduk. Futbol böyle bir şey. Kazanan haklıdır. Ligi en iyi şekilde, en iyi sıralamada bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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