Turgay Altay: 'Bu takım daha iyi yerlere gelecek'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor'a mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay, takımının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.



Yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:



"İkinci gol gerçekten sahalarda zor görülecek gollerden biriydi. Zaman zaman oyunda dalgalanmalar yaşıyoruz, bunun için yapılacak tek şey zaman ve sabır. Takımın genel gidişatı açısından memnunum fakat bu kırılmaları maçlarda daha az yaşayıp oyunu bitiren görünümde olursak maçları rahatlıkla kazanabiliriz. Oyunun genelinde maalesef buradan puansız ayrılmamalıydık, 6-8 haftalık süre sonucunda takımın hem kadro takviyesi, aynı zamanda da birlikte oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."





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