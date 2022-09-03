Turgay Altay: 'Bu oyunla 1 puan iyi'

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Turgay Altay, maçın ardından konuştu.



Altay, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni iyi mücadelesinden ve aldığı 1 puandan dolayı tebrik etti.



Rakiplerinin maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ortaya koyduğunu aktaran Altay, şöyle konuştu:



"Bizim açımızdan da kötü oyunla 1 puan kazandık diyelim. Genç bir takımız, ligin en genç takımıyız ve oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Tabii ki bunun için biraz zaman ve sabra ihtiyacımız var. Bazen maç kaybetsek bile oyunu kaybetmemeliyiz. Asıl ihtiyacımız olan şey, bir oyun kültürü oluşturmak istiyorsak plana, organizasyona sadık kalan bir oyun felsefesiyle oynamalıyız. Bugün maçın çok az bir kısmında kendi planımızın dışında tamamen rakibin ekmeğine yağ sürecek bir oyun vardı sahada ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Asıl çözmemiz gereken şey tam da bu. Bunun farklı nedenleri var. Yani sonuçta genç oyuncular, taraftar önünde oyunu tutma, kendi oyunumuzu oynama konularında... Baskı altında zaman zaman problemler yaşıyorlar ve bu da çok doğal ama bütünsel olarak bakıldığında oyunu kaybederseniz, oyunu geliştirme şansınız kalmıyor ve sonuçta burası Göztepe."



Altay, kötü mücadele etmediklerini belirterek, "Tabii ki zamana ihtiyacımız olmakla birlikte kendi organizasyonumuza, planımıza ve aynı zamanda da bir oyun kültürü oluşturmak istiyorsak da bu kültüre sadık bir şekilde davranmalıyız. Genel olarak bakıldığında bu oyunla 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Transfer için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Altay, "2 ya da 3 transfer olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bugün maçı kaybetsek de sorun değildi ama oyunu kaybedip maçı bu hale getirmek, asıl sorun bu. Benim de çözmem gereken durum bu. Ben de bahane üreten, bahanelere sığınan bir teknik adam değilim. Gereği neyse yapacağız. Yani bunun başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.





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