Turgay Altay: "Bizim için anlamlı bir galibiyet oldu"

27. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turgay Altay: 'Bizim için anlamlı bir galibiyet oldu'
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26 Şubat 2022 17:54
27. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, çok değerli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta da Bereket Sigorta Ümraniyespor'a karşı mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadıklarını kaydetti.

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Altay, "Bizim için anlamlı bir galibiyet oldu. Bizi hak ettiğimiz yere doğru götürecek çok değerli bir 3 puan kazandık. Bunu da ligimizin bireysel oyuncu kalitesi yüksek, başarılı bir teknik direktörü olan kaliteli bir ekibine karşı kazandık." ifadelerini kullandı.

Altay, oyunu domine ettiklerini, farklı üstünlük kuracak pozisyonlar bulduklarını aktararak, "Oyuncularımı ve tüm ekibimi canıgönülden tebrik ediyorum, umarım geçen hafta başlayan bu serinin önümüzdeki haftalarda da devamı gelir. Oyuncu kalitemiz ve vizyonumuz, bulunduğumuz yerle örtüşmüyor. Maç maç bakarak, rakibe saygı duyarak hazırlanıyoruz. Umarım istediğimiz yere ulaşmamızı sağlayacak bir süreç yaşarız." diye konuştu.

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