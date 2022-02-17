Turgay Altay: 'Bir puana razı olduk'

Spor Toto 1 Lig'in 25. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay da maça iyi başladıklarını dile getirdi.



Oyunu pasla domine ettiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:



"Yeterli pozisyonları da bulduk yani aslında 3-4 tane net pozisyonumuz var. İkinci yarının 60. dakikasına kadar da bu şekilde devam etti. Sonrasında hem yorgunluk hem de oyunumuza dahil olan bazı oyuncuların uzun süren sakatlıktan yeni çıktıkları için de oyundan düştükleri bir bölüm oldu. İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlarla bir puana razı olduk. Bizim kendi hedefimize yaklaşmamız için böyle bir deplasmanda bir puan almak çok değerli. Buraya 3 puan için gelmiştik, ihtiyacımız da vardı. Kazanmak için atak sonlandırma konusundaki becerimizi daha motive olarak yapmalıyız. Bizim takımımız ofansif oyuna hükmediyor ve pozisyonlara da giriyor. Bunun da gereği gol. Gol atmak için elimizden geleni yapmalıyız."





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