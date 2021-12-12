Turgay Altay: '3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık'

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, Bursapor maçının ardından yaptığı açıklamada, emek vermeden hiçbir şeyin kazanılmadığını söyledi.



Bursaspor'un ilk yarıda üzerlerinde baskı oluşturduğunu ve kısmen de bunu başardığını vurgulayan Altay, "Basit top kayıplarından dolayı istediğimizi yapamadık. İkinci yarı basit bir top kaybından sonra gol yedik ve sonrasında oyun karakterimizi sahaya yansıtmak için cesursa bir karar aldık. Gol bulmaya çalıştık ve duran top sonrasında bulduk. Bir puandan şu anki konumumuzdan dolayı memnun değilim. Genel olarak baktığımızda 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık." dedi.





İLGİLİ VİDEO