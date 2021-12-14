Turgay Altay: '3. bölgede sıkıntılar yaşıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, gol yeme sorununu çözmekle birlikte hücum organizasyonlarında sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.



Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına kazanmayı alışkanlık haline getirmeyi amaçladığını, bu maçta kaybetmedikleri için mutlu olduklarını, son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.



Müsabakada hücum bölgesindeki etkinliklerinin düşük kaldığını aktaran Altay, "Bu konuda çalışmamız gerekiyor. Gol yeme sorununu çözmekle birlikte 3. bölgede efektif oyunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maça baktığınız zaman 7-8 net pozisyonumuz var. Rakibimiz iyi oyunculardan kurulu. Net bir oyun oynuyorlar. Oyunun farklı bölümlerinde bu oyunları bizi zorladı. Çalışmanın ve mücadele etmenin bize beraberinde başarıyı getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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