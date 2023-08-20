Turgay Altay: ''1 puan almak değerli''

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Teksüt Bandırmaspor'la 0-0 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Turgay Altay karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Turgay Altay, ilk yarı rüzgara karşı oynadıklarını dile getirdi.



Geçen hafta anlamsız bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Altay, şunları kaydetti:



"Ligde her puanın değerli olduğu bir ortamda gol yemeden 1 puan almanın her iki takım içinde adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Oyun kalitesi çok yüksek değildi. Takımlarımız lige henüz hazır değil. Yeni katılan oyuncularımızın birbirileriyle hem antrenman hem de maç sayıları fazla olmadığı için uyum sorunları yaşıyoruz. Böyle bir maçta özellikle ikinci yarı rüzgarı da arkamıza alarak oyunu bir parça domine etmeyi takımımdan bekliyordum ama dediğim gibi hazırlık periyodu hala devam ediyor. Bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum, önemli olan bundan sonraki maçlarda puanlar alarak devam etmek istiyoruz. Önemli olan ligin sonunda zirvede yer alabilmek, biz de bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz."







