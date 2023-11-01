Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, düşer? | Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, hangi bankalarda?

Tureks Turunç Madencilik halka arz detayları belli oldu. Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik, SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunun kabul edilmesinin ardından detaylar merak edildi. SPK tarafından halk arz başvurusu onaylanan şirketin yayımladığı taslak izahname detayları belli oldu. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte Tureks Turunç Madencilik halka arz fiyatı ve hisse kodu bilgileri.Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması halinde 16-17 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önderliğinde yürütülecek olan halka arza katılacak olan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecek.2.500.000 katılımcı: 24 lot 263TL2.750.000 katılımcı: 22 lot 241TL3.000.000 katılımcı: 20 lot 219TL3.250.000 katılımcı: 18 lot 197TL3.500.000 katılımcı: 17 lot 186TL3.750.000 katılımcı: 16 lot 175TL4.000.000 katılımcı: 15 lot 164TLTureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan'ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan'ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.