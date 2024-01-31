Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 12:26 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 12:26

Turabi elendi mi? Survivor All Star Turabi neden yok?

Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından biri olan Turabi Çamkıran, son bölümde yarışmada yer almadı. Bu durum, Turabi'nin elendiğini düşünen izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Turabi elendi mi? Survivor All Star Turabi neden yok?

Turabi elendi mi? Survivor All Star Turabi neden yok?
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Survivor All Star'ın yeni bölümünde yer almayan Turabi'nin neden oyunlara çıkmadığı merak uyandırdı. İşte bu sorunun yanıtı...

Peki, Turabi neden yok? Turabi elendi mi?

Turabi'nin yokluğunun sebebi, sakatlığı. Turabi, son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlandı. Oyun sırasında, Özgür ve Hakan ile çarpışan Turabi, iç yan bağlarında yırtık oluştu.

Turabi'nin sakatlığı, Survivor All Star'ın doktorları tarafından değerlendirildi. Doktorlar, Turabi'nin iç yan bağlarında yırtık olduğunu ve iyileşmesi için en az 2 haftalık dinlenmeye ihtiyacı olduğunu açıkladılar.

Bu nedenle Turabi, Survivor All Star'ın 28-29 Ocak tarihli bölümünde yarışmaya katılamadı. Turabi'nin yerine, eleme potasında yer alan Bozok, yarışmaya dahil oldu.

Turabi'nin sakatlığı, Survivor All Star'ın gidişatını da etkileyebilir. Turabi, yarışmanın en güçlü yarışmacılarından biri ve onun yokluğu, takımların dengesini değiştirebilir.

Turabi'nin sakatlığının ne zaman iyileşeceği henüz bilinmiyor. Turabi, iyileştikten sonra yarışmaya geri dönebilecek mi? Bu sorunun cevabını ilerleyen günlerde göreceğiz.
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