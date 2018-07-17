Turabi Çamkıran'dan üzücü haber

Survivor'daki perfonmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Turabi Çamkıran'ın dedesi vefat etti. Çamkıran dedesinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu."MEKANIN CENNET OLSUN DEDEM"Dedesinin vefatını sosyal medya üzerinden duyaran Turabi Çamkıran paylaşımına, "Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem" notunu yazdı.TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?Turabi Çamkıran, 10 Mart 1988 yılında Mersin, Erdemli'de dünyaya geldi. Çocukluğunu Mersin'de geçiren Turabi, lise eğitimini de Mersin'de tamamladı Lise yıllarında Break Dansa merak salmış ve bu yeteneğini geliştirmek için lisans eğitimini Mersin Üniversitesinde Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak tamamladı.Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok dansı yapabilen Turabi, talep edenlere özel dans dersleri de verdi. Çocukluk yıllarında dans ile birlikte dövüş sporlarına da merak salan Turabi, dövüş eğitimleri almaya başladı. Türkiye'de düzenlenen Muay Thai maçına katılan Turabi buradaki yenilgisi sonucunda işi yerinde öğrenmek gerektiğini düşenerek Tayland'a gitti. Tayland'da gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Bunun yanında kafes dövüşlerinde de yarışarak para kazanmaya devam eden Turabi, bu maçlardan birinde yaşadığı ciddi yenilgi sonucundan dövüş alanında bir numara olmaya karar verdi.Survivor Yarışmasıyla Ünlenen Turabi Çamkıran'ın Dedesi Vefat EttiHırslı ve azimli tavrı ile dikkatleri üzerinde toplayan Turabi, dövüş sporları ile ilgilenirken de dansa olan ilgisini kaybetmedi. 2008 yılında gerçekleşen Benimle Dans Eder Misin? yarışmasına katılmış, 6. haftada üçüncü olarak elendi.Turabi 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı, jüri üyeliğini Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in üstlendiği Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Burada beklediği şampiyonluğu alamamasının ardından Türkiye'de birçok sanatçının klip ve konserinde dansçı olarak yer aldı.Survivor Yarışmasıyla Ünlenen Turabi Çamkıran'ın Dedesi Vefat EttiTurabi Çamkıran, 2014 yılının Mart ayında başlayan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alarak adını Türk halkına duyurmayı başardı. Buradaki yetenekli ve asi tavırları ile izleyicinin dikkatini kazandı. Kısa sürede çok sevilen Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.Survivor'da gösterdiği başarı ve halkın sevgisini kazanması sonucunda Acun Ilıcalı, 2015 yılında düzenlediği Survivor All Star kadrosuna da Turabi Çamkıran'ı dahil etti. Bu sezonda da birinciliği kazanan Turabi, Survivor yarışmasının korkulan ismi haline geldi.Survivor Yarışmasıyla Ünlenen Turabi Çamkıran'ın Dedesi Vefat EttiSurvivor ile adını iyice duyuran ve ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Turabi, dizi sektöründen de sıkça teklif almaya başladı. Turabi ilk olarak Kertenkele adlı dizinin oyuncu kadrosuna 52. bölüm itibari ile dahil oldu. Bununla birlikte Sabit Kaca 2 ve Ketenpere adlı sinema filmlerinde rol aldı.