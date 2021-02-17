TUR 2021'in etapları belli oldu!

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TUR 2021'in etapları belli oldu!
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17 Şubat 2021 23:16
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) tarih ve etapları belli oldu.

Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve 8 etaptan oluşacak.

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:

1. etap: Kapadokya-Kapadokya (156 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (150 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (218 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (180 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (162 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (137 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (182 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (162 kilometre)



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