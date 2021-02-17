TUR 2021'in etapları belli oldu!

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) tarih ve etapları belli oldu.



Turun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ve 8 etaptan oluşacak.



Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:



1. etap: Kapadokya-Kapadokya (156 kilometre)



2. etap: Konya-Konya (150 kilometre)



3. etap: Beyşehir-Alanya (218 kilometre)



4. etap: Alanya-Kemer (180 kilometre)



5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (162 kilometre)



6. etap: Fethiye-Marmaris (137 kilometre)



7. etap: Marmaris-Turgutreis (182 kilometre)



8. etap: Bodrum-Kuşadası (162 kilometre)



