Tüpraş (TUPRS) hisse neden düşüyor, yükselir mi 2023?

Tüpraş hisseleri bugün güne düşüşle 134 lira seviyesinden başladı. Tüpraş hisseleri neden düşüyor? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.25 Ekim'de açıklanması beklenen 2023 yılı 3'üncü çeyrek TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) bilançosuna ilişkin kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, Tüpraş için hedef fiyatını 68 TL'den 73 TL'ye yükseltti.TUPRS hissesi için HSBC tavsiyesini ise "azalt" olarak korudu. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 13.965.317.000 TL'lik net kâr açıklayan TUPRS için kurumun açıkladığı hedef fiyat beklentinin çok altın kaydedildi.HSBC'nin Tüpraş hissesine yönelik revize ettiği hedef fiyat tahminine karşın bugün TUPRS, TSİ 14.40 itibarıyla günlük yüzde 2,7'lik kayıpla 140,40 seviyesinden işlem görüyor. Şirket hisseleri, yıllık yüzde 202,95, aylık ise 3,85 seviyesinde artış gösterdi.İsviçreli banka UBS 16 Ekim'de Tüpraş için hedef fiyatını 100 TL'den 135 TL'ye yükselterek, tavsiyesini ise nötrden sata revize etmişti.Mevcut seviyelerde riskin aşağı yönlü olduğunu savunan UBS, Tüpraş'ın notunu satışa düşürdüklerine dikkat çekmişti.