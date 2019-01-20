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Tunus'ta İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi İpek Soylu, Tunus'taki ITF turnuvasında Çinli partneriyle çiftlerde kupayı kazandı

Kaynak: AA
Tunus'ta İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu
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20 Ocak 2019 10:46
Tunus'ta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, Çinli partneri Ying Zhang ile çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentindeki turnuvanın 1 numaralı seribaşı çifti İpek Soylu ile Zhang, set kaybı yaşamadan mutlu sona ulaştı.

Sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Claudia Hoste Ferrer (İspanya)-Julia Terziyska (Bulgaristan) çiftini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İpek-Zhang ikilisi, başarılı performanslarını kupayla taçlandırdı.

İpek Soylu, ITF düzeyindeki 15. çiftler zaferini yaşadı. 22 yaşındaki mill

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