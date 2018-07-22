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Tunus'ta Galatasaray çılgınlığı!

Hazırlık maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Tunus ekibi Club Africain'da maçın heyecanı yaşanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tunus'ta Galatasaray çılgınlığı!
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22 Temmuz 2018 15:45
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, 28 Temmuz tarihinde Tunus'a gidip Club Africain takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ı konuk edecek olan Club Africain'da büyük bir heyecan yaşanırken maç için 40 bin biletin satıldığı açıklandı.

Sarı kırmızılı ekip, Club Africain takımından önce Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, 1 Ağustos'ta ise Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.

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