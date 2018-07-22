Tunus'ta Galatasaray çılgınlığı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 28 Temmuz tarihindea gidiptakımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Galatasaray'ı konuk edecek olan Club Africain'da büyük bir heyecan yaşanırken maç içinsatıldığı açıklandı.Sarı kırmızılı ekip, Club Africain takımından önce Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray, 1 Ağustos'ta ise Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.