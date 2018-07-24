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Tunus'ta Galatasaray bereketi

Galatasaray'ın Tunus'ta Club African takımı ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Tunus'ta Galatasaray bereketi
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24 Temmuz 2018 11:32
Galatasaray'ın 28 Temmuz Cumartesi günü Tunus'un Rades kentinde Club Africain ile oynayacağı hazırlık maçına büyük ilgi var. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için şimdiden 40 bin bilet satıldığı duyuruldu. Geçen sezonu Tunus 1. Ligi'nde 3. sırada bitiren Club Africain, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Son derece ateşli bir taraftar topluluğuna sahip olan Tunus temsilcisiyle oynanacak bu maç, Galatasaray için sıkı bir deplasman sınavı olacak gibi görünüyor.

Eksikler takıma katılacak

Kadrosunda yıldız oyuncusu bulunmayan Africain'le oynanacak karşılaşmaya kadar, Galatasaray'da izinli olan isimlerin de takıma katılması bekleniyor. Tunus kulübü, Galatasaray'ın bu maç için yapacağı tüm deplasman masraflarını karşıladığı gibi, ekstra 140 bin Euro'luk ödemede bulunacak. Ayrıca Cim Bom'a 100 bin Euro'luk yayın geliri verileceği ifade edildi.

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