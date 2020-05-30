Tunus'ta futbol sezonu ağustosta yeniden başlayacak

Koronavirüs nedeniyle ara verilen futbol sezonuna ağustos ayında yeniden başlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tunus'ta futbol sezonu ağustosta yeniden başlayacak
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30 Mayıs 2020 22:04
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunun ağustos ayında yeniden başlamasına karar verildi.

Tunus Futbol Federasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında askıya alınan sezonun 2 Ağustos'a başlaması kararının alındığı belirtildi.

Müsabakaların eylülde tamamlanacağı ifade edilerek, kupa final maçının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus Futbol Federasyonu, daha önce 2020-2021 futbol sezonunun 24 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu.

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