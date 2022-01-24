Tunus, Nijerya'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi!

Tunus, Nijerya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tunus, Nijerya'yı devirdi ve çeyrek finale yükseldi!
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24 Ocak 2022 01:10
Tunus, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Garua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda yapılan maçı, Mesakini'nin 47. dakikadaki golüyle 1-0 Tunus kazandı. Oyuna 59. dakikada giren Nijeryalı Iwobi, 66. dakikada kırmızı kart gördü.

2019'daki turnuvanın 3'üncüsü Nijerya'yı eleyen Tunus, çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu.

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