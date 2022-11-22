Tunus ile Avustralya, 2. maçlarını oynayacak!

Tunus ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçlarında karşılaşacak.

Tunus ile Avustralya, 2. maçlarını oynayacak!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta yarın karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal210112-13
4Katar200203-30
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