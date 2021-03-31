Tuncer Hunca: 'Yüzde yüz adayım!'

Galatasaray başkan adaylarından Tuncer Hunca, seçim dönemine ilişkin Sabah gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Galatasaray altyapısının düzelmesi gerektiğini belirten Hunca, Ozan Kabakların 5 yılda bir çıkmaması gerektiğini ifade etti.



'EKİBİMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BELİRLEDİM...'



Aklı selim insanların bu dönemde hiçbir kulübe başkan adayı olmaması lazım! Ama bizim sevgimiz farklı. Galatasaray benim ilk aşkım. Aşkına bakıyorsun, batıyor! Seyirci mi kalalım yoksa buna karşı bir hareket içerisine mi girelim... Temmuz ayında aday olmaya karar verdim ve çalışmalarıma başladım. Yüzde yüz adayım. Ekibimi büyük ölçüde belirledim.



'EKONOMİK OLARAK HEDEFTEN UZAKLAŞILDI!'



Galatasaray kazandığı şampiyonluklar ve kupalarla sportif olarak büyümeye cevap verdi ama ekonomik olarak hedeften uzaklaştı. Yönetemezsen yönetilirsin! Denk bütçe şart. CEO ya da Galatasaray'ı bilmeyen dışarıdan profesyonel insanlarla bu sorun çözülmez.



'OZAN KABAKLAR 5 SENEDE BİR ÇIKMAMALI...'



Altyapıları düzeltmeliyiz. Gereksiz çok fazla gider var. Gelir-gider dengesini sağlamalıyız. Daha fazla üretmeliyiz. Ozan Kabaklar 5 senede bir çıkmamalı. Avrupa'ya açılmalı, döviz kazanmalıyız. Dijital pazarlama çok önemli.



'BAZI YAPILAR DEĞİŞMELİ...'



Bizler teferruatız, Galatasaray bizim aslımız. Bazı yapılar değişmeli. Eğer başkan seçilirsem; Denetim, Sicil ve Disiplin Kurulları bana bağlı olmayacak. Hemen tüzükte değişiklik yapıp bu kurulları Divan'la birlikte ayrı olarak seçeceğiz.



