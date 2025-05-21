Tunceli valisi neden ağladı, neden istifa etti?

İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Merkez Valiliği görevine atandı. Bu tür atamalar, valilerin bakanlık bünyesinde farklı bir pozisyonda görevlendirilmesi anlamına gelir ve idari bir tasarruftur. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun neden Merkez Valiliği'ne çekildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu tür görev değişiklikleri genellikle bakanlığın takdiri ve hizmet gerekleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Kamuoyunda sıkça sorulan "Tunceli valisi neden istifa etti?" sorusunun yanıtı nettir: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu istifa etmemiştir. Vali Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Merkez Valiliği'ne atanmıştır. Bu durum, bir istifa değil, idari bir görev değişikliğidir. Valiler, kararname ile atanırlar ve yine kararname ile görev yerleri değiştirilebilir veya Merkez Valiliği gibi pasif bir göreve çekilebilirler. Bu nedenle, Tunceli Valisi'nin istifası söz konusu değildir.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerinde gözyaşı dökmesiyle sosyal medyada gündem olmuştu.