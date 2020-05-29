Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe açıklaması

'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusususkunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımçı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "."