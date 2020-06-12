Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın kampanyasına destek!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, Beşiktaş'ın destek kampanyasına katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın kampanyasına destek!
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12 Haziran 2020 19:08
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Tuncay Şanlı, Beşiktaş'ın yeni destek kampanyasına yardımda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Tuncay Şanlı, gönderdiği SMS'le katkıda bulundu.

Şanlı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeli'yim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz... Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim" ifadelerini kullandı.





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