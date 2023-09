Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'la şampiyonluğu hedefliyor

Sakaryaspor'un 10 yılın ardından 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi olan "şampiyon" unvanlı Tuncay Şanlı, yeşil-siyahlı ekibi Süper Lig'e taşımak istiyor.41 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine profesyonel futbol hayatına başladığı Sakaryaspor ile adım attı.Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı 2016-2017 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un başında sahaya çıktığı 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucu 22 puan topladı. Şanlı ile ligin 21. haftasında yollar ayrılmıştı.2021-2022 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'un başına ligin bitimine 6 hafta kala tekrar getirilen Şanlı, takımıyla 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.Şanlı, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve 10 sezonun ardından 1. Lig'e çıkan takımın "şampiyon hocası" unvanını aldı. Kulüp, Şanlı ile ligin sona ermesinin ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.Bu sezon tekrar Sakaryaspor'un emanet edildiği Tuncay Şanlı, bir takımı 3 farklı profesyonel ligde çalıştıran teknik adam olarak kayıtlara geçti, ayrıca teknik direktörlük kariyeri boyunca formasını da terlettiği Sakaryaspor'dan başka bir takımı çalıştırmadı.Şanlı, lige istediği gibi başlayamayan ve 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 10. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibi, Süper Lig'e çıkarma mücadelesi verecek.Teknik direktör Tuncay Şanlı, AA muhabirine, söz konusu Sakaryaspor olunca ellerinden ne geliyorsa göreve her zaman hazır olduklarını söyledi.Kulüp başkanı Cumhur Genç ile "ağabey-kardeş" gibi olduklarını belirten Şanlı,diye konuştu.Şanlı, Sakaryaspor'da hedefin her zaman bir üst lig olduğunu dile getirerek,ifadelerini kullandı.Oyuncu grubunun her zaman kazanmak istediğini, kaybettiğinde ve istediklerini yapamadığında morallerinin bozulabileceğini, futbolcuların öz güvenini geri kazanmaları için çalışacaklarını aktaran Şanlı, şunları kaydetti: